Partecipanti Parigi-Roubaix | ecco la startlist definitiva

(Di sabato 8 aprile 2023) Altro giro, altra classica monumento. Domenica 9 aprile è il turno dell'attesissima, giunta ormai alla sua 120a edizione. Sono attesi tanti campionissimi per la battaglia sul pavé francese che anticiperà la passerella finale – o l'ultimo assalto – nel mitico scenario del Velodromo di: di seguito andiamo dunque L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Parigi-Roubaix 2023 in tv: orari, percorso e favoriti QUOTIDIANO NAZIONALE

La 3a edizione della Parigi-Roubaix Femmes avec Zwift si correrà in condizioni senza precedenti secondo Franck Perque, il direttore dell'evento. "La prima edizione è stata un pantano. E le condizioni ...Prima degli uomini tocca alle donne. Domani va in scena l’edizione numero tre della Parigi-Roubaix al femminile: all’Inferno del Nord l’Italia punta in alto con Elisa Longo Borghini, campionessa uscen ...