Parte per una vacanza con un ragazzo conosciuto su Tinder, poi la scoperta choc: all'aeroporto c'è la sua fidanzata incinta (Di sabato 8 aprile 2023) Pensava fosse il ragazzo della sua vita. Invece era un traditore seriale travestito da anima gemella. I protagonisti: Madeleine ha 22 anni, e Jason è sulla trentina. Si conoscono sul social di incontri Tinder e giorno dopo giorno si innamorano. Trascorso un mese di parole sparse nell'etere, si incontrano davvero e si piacciono anche dal vivo. Scatta la fiamma e decidono di dedicarsi una romantica vacanza in Spagna. Girano per Barcellona mano nella mano come tutte le coppie innamorate. Sembra tutto perfetto, da fiaba. Ma a turbare la storia di questa giovane coppia interviene un dettaglio, un piccolo elemento di disturbo imprevisto. E non proprio principesco. Quando atterrano all'aeroporto di East Midlands dopo una settimana, di ritorno dal loro viaggio d'amore, ad attenderli c'è lei: la furiosa e vera ragazza del ...

