Parte l' offensiva legale della famiglia del runner ucciso dall' orso 

AGI - La vicenda della morte di Andrea Papi, il runner ucciso da un orso nei boschi di Caldes in Trentino, finirà nelle aule dei tribunali. La famiglia ha annunciato di voler denunciare la Provincia Autonoma di Trento e lo Stato contestando le modalità del progetto 'Life Ursus' avviato a fine anni '90. Come riporta il quotidiano 'Il T', la famiglia si è già rivolta ai legali. Fugatti: ci sono orsi problematici che vanno abbattuti velocemente E sul progetto 'Life Ursus' è intervenuto oggi il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti al termine dell'incontro odierno con i sindaci della Val di Sole, in merito alla gestione dell'orso. È chiaro che il progetto 'Life Ursus' nella sua originaria impostazione che prevedeva un obiettivo di una ...

'Dall'altro lato', conclude, 'ci attendiamo da parte delle autorita' competenti una giusta collaborazione, mi riferisco allo Stato, ai ministeri, a Ispra che in qualche situazione hanno dimostrato, ... Runner morto in Trentino, ordinato l'abbattimento dell'orso. Polemiche ... 'il presidente Fugatti ha deciso di scatenare un'offensiva che non sarà utile a nessuno, perché l'... Ispra, invece, si è sempre messa di traverso, ha sempre ignorato gli appelli da parte di Piazza ...