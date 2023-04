Parrucchiere muore nel suo locale, poco prima era rimasto coinvolto in incidente (Di sabato 8 aprile 2023) È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un 73enne Parrucchiere morto pochi giorni fa a Bari, nel suo salone del centro cittadino, dopo essere stato colto da un malore. Poche ore prima, secondo una ricostruzione, l'uomo sarebbe... Leggi su today (Di sabato 8 aprile 2023) È stata aperta un'inchiesta sulla morte di un 73ennemorto pochi giorni fa a Bari, nel suo salone del centro cittadino, dopo essere stato colto da un malore. Poche ore, secondo una ricostruzione, l'uomo sarebbe...

