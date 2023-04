Parini non è morto in un attentato? La pista della polizia israeliana (Di sabato 8 aprile 2023) Un tragico evento? La polizia israeliana «sta esaminando la possibilità che non si tratti di un attacco terroristico» quello andato in scena ieri sera a Tel Aviv. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando le dichiarazioni del comandante del distretto di Tel Aviv, Ami Eshed: secondo una fonte della polizia, nel veicolo di Yusef Abu Jaber non è stata trovata un'arma, ma solo una pistola giocattolo. E a seguire tale ipotesi è pure Omar, il fratello dell'arabo-israeliano che ha travolto e ucciso il cittadino italiano Alessandro Parini e ha ferito altri turisti che erano sul posto: “Per quattro giorni e per quattro notti Yusef non aveva dormito. Può darsi si sia addormentato ed abbia perso il controllo dell'automobile”. Nel frattempo, in attesa di dettagli più chiari, il ministro ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Un tragico evento? La«sta esaminando la possibilità che non si tratti di un attacco terroristico» quello andato in scena ieri sera a Tel Aviv. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando le dichiarazioni del comandante del distretto di Tel Aviv, Ami Eshed: secondo una fonte, nel veicolo di Yusef Abu Jaber non è stata trovata un'arma, ma solo una pistola giocattolo. E a seguire tale ipotesi è pure Omar, il fratello dell'arabo-israeliano che ha travolto e ucciso il cittadino italiano Alessandroe ha ferito altri turisti che erano sul posto: “Per quattro giorni e per quattro notti Yusef non aveva dormito. Può darsi si sia addormentato ed abbia perso il controllo dell'automobile”. Nel frattempo, in attesa di dettagli più chiari, il ministro ...

