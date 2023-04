Parigi-Roubaix | le 14 vittorie dell’Italia nella storia Memorabile l’ultimo trionfo con Sonny Colbrelli

Leggi su oasport

(Di sabato 8 aprile 2023) Laè una delle corse più iconiche del ciclismo internazionale. La lotta sul pavé, le condizioni atmosferiche variabili e l’impressione che il pericolo sia sempre dietro l’angolo hanno dato un fascino enorme a questa corsa che si conclude con il giro nello storico velodromo.l’Italia è una delle nazioni che vanta più successi, 14 in una corsa che compirà 120 anni domani. Le prime duesono lontanissime nel tempo, e fino a quasi vent’anni fa non erano nemmeno conteggiate in lista. Sì perché nel 1896 e nel 1897 ad imporsi fu Maurice Garin, spazzacamino di Arvier, in Val d’Aosta, ma trasferitosi sin dai tredici anni in Francia per lavorare. Per anni si è creduto che Garin fosse diventato francese a diciotto anni, ma la naturalizzazione arrivò soltanto nel dicembre 1901, ...