Parigi-Roubaix femminile 2023 | vince Alison Jackson Katia Ragusa seconda

(Di sabato 8 aprile 2023)la. Si tratta dell’ottavo successo in carriera per la canadese del team EF, ma questo è di gran lunga il trionfo più prestigioso. Scattata dopo pochi chilometri assieme ad altre 17 corritrici, la 34enne si è imposta in una volata a ranghi ristretti davanti alle compagne di fuga. A tal proposito, è un secondo posto di lusso quello della veneta(Liv Racing-Teqfind). La 25enne di Schio ha lasciato alle sue spalle Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), terza. A 12?, nel gruppo delle inseguitrici, Chiara Consonni. Più indietro, con qualche rammarico, Elisa Longo Borghini, vincitrice della passata edizione. Il bronzo olimpico di Rio e Tokyo chiude ventesima a 23?, con la complicità di una caduta a 37 km ...

La 34enne canadese Alison Jackson, del team EF, ha vinto la terza edizione della- Roubauix donne (ottavo successo in carriera, decisamente il più importante) , imponendosi ...dial ...Lafemminile se l'è aggiudicata Alison Jackson: grande successo per la canadese, che vince davanti a una strepitosa Katia Ragusa. Ottimo risultato per l'azzurra, fatale invece per Longo ...Una Pasqua 2023 da ricordare per gli appassionati di ciclismo, che domenica 9 aprile potranno gustarsi l'edizione numero 120 della. Una delle corse più iconiche dell'intero calendario internazionale torna per regalare uno spettacolo unico nel suo genere, quello dell''Inferno del Nord'. Da Compiégne a...

PARIGI-ROUBAIX, LE CICLISTE SI SFIDANO NELLA TERZA EDIZIONE TUTTOBICIWEB.it

Nella terza edizione dell’Inferno del Nord al femminile si impone a sorpresa, in una volata ristretta, la canadese della Ef. Longo Borghini caduta ...La terza edizione al femminile della Regina delle classiche va alla 34enne della EF, all'ottavo successo in carriera. La vicentina battuta allo sprint nel velodromo. A vincere è la superstite di una l ...