Parigi-Roubaix femminile 2023 oggi in tv | orario | programma | percorso | favorite | streaming

(Di sabato 8 aprile 2023) Per il terzo anno di fila, lasi propone al mondo anche con la propria controparte. Dopo il successo delle prime due edizioni, con i successi di Elizabeth Deignan ed Elisa Longo Borghini, le donne affronteranno la loro versione dell’Inferno del Nord quest’, 8 aprile, con 24 ore di anticipo rispetto agli uomini.Versione ‘breve’ rispeto alla gara di domani. Si parte da Denain e si arriverà al Velodromo didopo 145 chilometri; dopo 60 chilometri tranquilli ci saranno diciassette settori di pavé da affrontare, per un totale di 29,2 km di pietre. I più importanti sono quelli di Mons-en-Pevele, di 3000 metri, e il Carrefour de l’Arbre, 2100 metri, entrambi di cinque stelle.In gruppo al momento la più in forma è Lotte ...

Haussler era stato il primo ad abbracciare Sonny Colbrelli al termine della vittoriosa 2021. Per lui era arrivato, allora, un ottimo decimo posto. Lascia proprio alla vigilia della Parigi-Roubaix. Dopo lo spettacolare Giro delle Fiandre la stagione ciclistica giunge rapidamente alla terza classica monumento, la Parigi-Roubaix, in programma domenica 9 marzo. La classica delle pietre, giunta alla edizione numero 120, prevede 256.6 chilometri da percorrere a partire da Compiègne, a nord di Parigi, fino allo velodromo di Roubaix, ma le modifiche di anno in anno non mancano. Anche quest'anno i primi chilometri si parte dal centro di Compiègne e si arriva, con il fango anche dentro le orecchie, nel famoso velodromo di Roubaix.

