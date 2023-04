Parigi-Roubaix donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di sabato 8 aprile 2023) Anche le ragazze si preparano a far ritorno nel nord della Francia. Sabato 8 aprile si disputerà la terza edizione della Parigi-Roubaix donne, che lo scorso anno fu vinta dalla nostra Elisa Longo Borghini in solitaria dopo un attacco nell’ultima parte di corsa; sul podio ai suoi lati salirono rispettivamente L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Scheldeprijs donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Giro delle Fiandre donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di sabato 8 aprile 2023) Anche le ragazze si preparano a far ritorno nel nord della Francia. Sabato 8 aprile si disputerà la terza edizione della, che lo scorso anno fu vinta dalla nostra Elisa Longo Borghini in solitaria dopo un attacco nell’ultima parte di corsa; sul podio ai suoi lati salirono rispettivamente L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Scheldeprijstv eGiro delle Fiandretv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix… - Lorso66 : RT @Eurosport_IT: Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix #Euro… - DegrandinGrandi : RT @bikechannel_: Quiz: cosa serve per vincere la Parigi-Roubaix? TESTA ?? CUORE ?? GAMBE ?? FORTUNA ?? Dov’è la difficoltà?! Vi sfidiamo… - Bicisport1976 : Qui inferno, ecco #Ganna ?????? Sentite cosa dice @GannaFilippo ai nostri inviati a meno di 24 ore dal via della… - Ghigo_07 : RT @Eurosport_IT: Colbrelli in paradiso nell'Inferno del Nord ?????? L'impresa di Sonny alla Parigi-Roubaix del 2021 ???? #ParisRoubaix #Euro… -