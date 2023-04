Parigi-Roubaix 2023: sarà Filippo Ganna la sorpresa dentro l’uovo di Pasqua? (Di sabato 8 aprile 2023) Si disputa domani, per il secondo anno consecutivo il giorno di Pasqua, la Parigi-Roubaix, giunta alla sua 121ma edizione. La corsa si snoderà su 256,6 chilometri, partendo da Compiegne per raggiungere l’iconico velodromo della Manchester francese in prossimità del confine con il Belgio. Lungo il percorso, i corridori incontreranno 55.500 metri di pavé, suddiviso in 29 settori numerati in ordine decrescente. La pavimentazione stradale formata da cubetti di pietra sarà assente nella fase iniziale, essenzialmente 96 chilometri di trasferimento, per poi diventare, in modo sempre crescente, la costante dominante della corsa. Tradizionalmente il punto che segna l’inizio delle ostilità tra i pretendenti al successo finale è il passaggio nella foresta di Arenberg (settore 19) ai meno 95 dal traguardo. E’ questo uno dei tre ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Si disputa domani, per il secondo anno consecutivo il giorno di, la, giunta alla sua 121ma edizione. La corsa si snoderà su 256,6 chilometri, partendo da Compiegne per raggiungere l’iconico velodromo della Manchester francese in prossimità del confine con il Belgio. Lungo il percorso, i corridori incontreranno 55.500 metri di pavé, suddiviso in 29 settori numerati in ordine decrescente. La pavimentazione stradale formata da cubetti di pietraassente nella fase iniziale, essenzialmente 96 chilometri di trasferimento, per poi diventare, in modo sempre crescente, la costante dominante della corsa. Tradizionalmente il punto che segna l’inizio delle ostilità tra i pretendenti al successo finale è il passaggio nella foresta di Arenberg (settore 19) ai meno 95 dal traguardo. E’ questo uno dei tre ...

