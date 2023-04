Parigi-Roubaix 2023 | le previsioni meteo | gara asciutta e temperature gradevoli

(Di sabato 8 aprile 2023) Manca solo un giorno alla terza classica Monumento della stagione: dopo lo spettacolo offertoci dalla Milano-Sanremo e dal Giro delle Fiandre, è la volta della, la classica del pavé, probabilmente una delle corse nella quale il fattore fortuna è fondamentale tra cadute, forature e condizioni. Fortunatamente, per la giornata di domenica, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vistarologico. Ci ricordiamo tutti l’edizione autunnale del 2021, che vide trionfare il nostro Sonny Colbrelli e i corridori al traguardo ricoperti dal fango. Le ultime edizioni sono state secche e polverose e anche quella delsi dovrebbe confermare tale. Ieri ha piovuto un po’ e anche nella giornata odierna potrebbe cadere qualche goccia, a rendere più complessa la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Un momento che abbiamo ancora nel cuore: la vittoria di Elisa Longo Borghini alla Parigi Roubaix del 2022 ?????? Doma… - SpazioCiclismo : Mathieu Van Der Poel pronto a lottare per la vittoria alla #ParisRoubaix - infoitsport : Parigi-Roubaix femminile 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, favorite, streaming 8 aprile - Cyclingtimenews : #ricordiamolo #8aprile 2018 - Nel corso della Parigi Roubaix muore a causa di un attacco cardiaco Michael Goolaerts… - frances14372469 : Buongiorno a tutti, oggi e tempo di Parigi Roubaix, la foresta di Aremberg ci da il benvenuto nell'inferno del nor… -

L'assalto allacon una super bicicletta da catalogo, come ormai sono tutte quelle del ciclismo professionistico. Sembra proprio strano che domani, per la Regina delle Classiche, con 54,5 chilometri ...... RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Giorno (diretta) dallo studio TV1 - Milano ore 16:40 - RAIDUE HD: Ciclismo:...... Associazioni, Istituzioni Sport, tempo libero Riflettore Redazione/Contatti Search Home Sport, tempo libero Borgo Molino: sei gare a Pasqua, Favero in azzurro allaSport, tempo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix femminile, giunta alla terza edizione! Dal 2021 anche le donne hanno la loro versione de ...Ascolta L\'Articolo Il conto alla rovescia sta per scadere e domenica 9 aprile, nel giorno della Santa Pasqua, prenderà il via l’edizione 120 della Parigi-Roubaix. La mitica Classica del ciclismo m ...