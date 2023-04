Parigi-Roubaix 2023 femminile, cade Elisa Longo Borghini! Va a terra un gruppo di atlete – VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) Le trappole della Parigi-Roubaix. L’Inferno del Nord, per le donne, sta andando in scena quest’oggi e le trappole lungo il percorso sono tante. Tre le osservate speciali c’è Elisa Longo Borghini, vittoriosa l’anno scorso di questa corsa e in cerca del magico bis. Sfortunatamente, a poco più di 30 km dall’arrivo, l’azzurra della Trek-Segafredo è incappata in una caduta quando era davanti a tutte. Longo Borghini, in una zona particolarmente umida, ha perso il controllo della sua bicicletta nel settore da Pont-Thibault à Ennevelin. Un incidente che ha coinvolto altre atlete, che sono finite a terra. L’azzurra, comunque, non sembra aver riportato danni seri e vedremo se le sarà possibile comunque recuperare terreno, dopo questo inconveniente di non poco conto. Da chiarire, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Le trappole della. L’Inferno del Nord, per le donne, sta andando in scena quest’oggi e le trappole lungo il percorso sono tante. Tre le osservate speciali c’èBorghini, vittoriosa l’anno scorso di questa corsa e in cerca del magico bis. Sfortunatamente, a poco più di 30 km dall’arrivo, l’azzurra della Trek-Segafredo è incappata in una caduta quando era davanti a tutte.Borghini, in una zona particolarmente umida, ha perso il controllo della sua bicicletta nel settore da Pont-Thibault à Ennevelin. Un incidente che ha coinvolto altre, che sono finite a. L’azzurra, comunque, non sembra aver riportato danni seri e vedremo se le sarà possibile comunque recuperare terreno, dopo questo inconveniente di non poco conto. Da chiarire, ...

