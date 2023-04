Parigi-Roubaix 2023, domani l’Italia punta su Ganna (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Si corre domani la Parigi-Roubaix, terza classica monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo (vinta da Van der Poel) e il Giro delle Fiandre (successo di Pogacar). La corsa è lunga 256,6 km da Compiègne, a nord-nord-est di Parigi, al Velodromo di Roubaix. Compiègne ha ospitato la partenza della corsa ogni anno dal 1977, tranne nel 2020, anno in cui non si è svolta a causa del Covid. La corsa si è conclusa al Vélodrome di Roubaix dal 1943, tranne che per tre anni, dal 1986 al 1988. Quest’anno la corsa comprenderà 29 settori di pavé, che inizieranno come da tradizione a Troisvilles, a circa 100 km dall’inizio del percorso, e l’ultimo proprio davanti al Vélodrome di Roubaix. I tre settori di pavé a cinque stelle – i più difficili – si trovano alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Si correla, terza classica monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo (vinta da Van der Poel) e il Giro delle Fiandre (successo di Pogacar). La corsa è lunga 256,6 km da Compiègne, a nord-nord-est di, al Velodromo di. Compiègne ha ospitato la partenza della corsa ogni anno dal 1977, tranne nel 2020, anno in cui non si è svolta a causa del Covid. La corsa si è conclusa al Vélodrome didal 1943, tranne che per tre anni, dal 1986 al 1988. Quest’anno la corsa comprenderà 29 settori di pavé, che inizieranno come da tradizione a Troisvilles, a circa 100 km dall’inizio del percorso, e l’ultimo proprio davanti al Vélodrome di. I tre settori di pavé a cinque stelle – i più difficili – si trovano alla ...

