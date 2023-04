Papa, non restiamo impotenti di fronte al male e guerre (Di sabato 8 aprile 2023) A volte l'uomo si sente "impotente" e "paralizzato" di fronte al male, alle guerre, alla corruzione. E invece la Pasqua ci spinge "ad andare avanti" perché Cristo con la sua resurrezione ha cambiato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) A volte l'uomo si sente "impotente" e "paralizzato" dial, alle, alla corruzione. E invece la Pasqua ci spinge "ad andare avanti" perché Cristo con la sua resurrezione ha cambiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - MastriTina : @transreality1 Non accadrà. Probabilmente ha mamma e papà che gli pagano tutto - ItalyNowadays : Papa: 'Non restiamo impotenti di fronte al male e alle guerre'. -