Papa Francesco, via Crucis al Colosseo senza il Pontefice a causa del freddo (Di sabato 8 aprile 2023) A causa del freddo intenso di questi giorni, Papa Francesco ha seguito la Via Crucis da Casa Santa Marta, senza recarsi personalmente al Colosseo. Una scelta riportata già nel pomeriggio dalla sala stampa vaticana. A presiedere la celebrazione, conclusasi poco prima delle 22:30, al posto di Papa Francesco è stato il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis. Rifugiati accolti dal Centro Astalli, Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, hanno preso parte alla celebrazione, con il compito di portare e accompagnare la Croce lungo alcune delle stazioni. Si tratta di uomini e donne in fuga da guerre e persecuzioni da Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 aprile 2023) Adelintenso di questi giorni,ha seguito la Viada Casa Santa Marta,recarsi personalmente al. Una scelta riportata già nel pomeriggio dalla sala stampa vaticana. A presiedere la celebrazione, conclusasi poco prima delle 22:30, al posto diè stato il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis. Rifugiati accolti dal Centro Astalli, Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, hanno preso parte alla celebrazione, con il compito di portare e accompagnare la Croce lungo alcune delle stazioni. Si tratta di uomini e donne in fuga da guerre e persecuzioni da Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, oggi impegnati nel loro percorso di integrazione in ...

