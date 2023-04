Papa Francesco presiederà alla veglia di Pasqua (Di sabato 8 aprile 2023) - Davanti a 20mila fedeli, 14 meditazioni che ripercorrono la passione di Gesù come 'voci di pace', recitate da testimoni provenienti dalle diverse aree di conflitto Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 aprile 2023) - Davanti a 20mila fedeli, 14 meditazioni che ripercorrono la passione di Gesù come 'voci di pace', recitate da testimoni provenienti dalle diverse aree di conflitto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : .@BlobRai3 - Francesco. “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio” Special… - vaticannews_it : Papa Francesco sosta in preghiera durante la Celebrazione della Passione del Signore, nella Basilica di San Pietro… - Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - Pippo_Moscuzza : RT @Avvenire_Nei: #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli dimen… - Cappanne1Matteo : RT @FitCisl: ' La porta della #dignità di un uomo è il lavoro” (PAPA FRANCESCO). Auguri di una Lieta e Serena #Pasqua dalla @FitCisl #Buona… -