Papa Francesco: noi scoraggiati dal «potere del male» e dai gelidi venti di guerra. Poi prega per la pace (Di sabato 8 aprile 2023) La Veglia di Pasqua a San Pietro: «Ci siamo forse trovati faccia a faccia con la morte, perché ci ha sfiorato nella malattia. Dilagano i venti gelidi di guerra ma la Pasqua ci spinge a guardare avanti, il Risorto ha cambiato la direzione della storia» Leggi su corriere (Di sabato 8 aprile 2023) La Veglia di Pasqua a San Pietro: «Ci siamo forse trovati faccia a faccia con la morte, perché ci ha sfiorato nella malattia. Dilagano idima la Pasqua ci spinge a guardare avanti, il Risorto ha cambiato la direzione della storia»

