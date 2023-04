Papa Francesco apre la Veglia Pasquale (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Papa Francesco ha iniziato nella Basilica Vaticana la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Il rito ha inizio nell'atrio della Basilica di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero Pasquale. Alla processione verso l'altare, con il cero Pasquale acceso e il canto dell'Exultet, fa seguito la liturgia della Parola e la liturgia battesimale, nel corso della quale il Papa amministra i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 8 neofiti provenienti da Albania, Stati Uniti d'America, Nigeria, Italia e Venezuela. Dopo aver acceso il cero Pasquale il Pontefice ha seguito in sedia a rotelle la processione in una Basilica buia, secondo i dettami della liturgia. Quindi sono state accese le candele dei fedeli presenti, a ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI -ha iniziato nella Basilica Vaticana la solennenella Notte Santa. Il rito ha inizio nell'atrio della Basilica di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero. Alla processione verso l'altare, con il ceroacceso e il canto dell'Exultet, fa seguito la liturgia della Parola e la liturgia battesimale, nel corso della quale ilamministra i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 8 neofiti provenienti da Albania, Stati Uniti d'America, Nigeria, Italia e Venezuela. Dopo aver acceso il ceroil Pontefice ha seguito in sedia a rotelle la processione in una Basilica buia, secondo i dettami della liturgia. Quindi sono state accese le candele dei fedeli presenti, a ...

