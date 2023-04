Paolo Bonolis spiazza Pio e Amedeo con un annuncio choc

(Di sabato 8 aprile 2023)è stato tra gli ospiti della puntata conclusiva di “Felicissima Sera – All Inclusive”. Il conduttore romano ha Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ospite di #FelicissimaSera, Paolo Bonolis ha dichiarato di avere riflettuto sul suo futuro professionale. Il conduttore ha già… - infoitcultura : Paolo Bonolis, sull'addio della moglie al Gf Vip: 'Sono contento che s...' - bagnotrash : appena letto che paolo bonolis vuole ritirarsi dalla tv fra due o tre anni io questo non posso accettarlo NONO - Pall_Gonfiato : #bonolis annuncio choc - infoitcultura : Paolo Bonolis annuncia il suo ritiro dalla TV a Felicissima Sera -

A 61 annicerca pace... e l'ha trovata in un appartamento sul Lungotevere Flaminio con vista Cupolone , dove si rifugia quando cerca un po' di isolamento e silenzio , come ha raccontato a ...ieri sera è stato ospite del duo Pio e Amedeo a Felicissima sera. Il presentatore è stato intervistato e ha commentato l'esperienza della moglie al Grande Fratello Vip. Poi ha annunciato ...Le sono piaciute, ha fatto fare dei provini, e dall'oggi al domani si sono ritrovate a Roma a registrare le puntate del quiz condotto da, che dispensa sempre consigli, come con il Bonus ...

Felicissima Sera, Paolo Bonolis rivela: “Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché… Il Fatto Quotidiano

Paolo Bonolis ha spiegato a Repubblica a cosa gli serva una casa tutta per lui sul Lungotevere Flaminio: ama la famiglia, ma quando il caos è troppo stacca, per ritrovare il silenzio e lavorare meglio ...Paolo Bonolis choc a “ Felicissima Sera” , il programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, venerdì 7 aprile. Durante ...