Paolo Bonolis rivela quando si ritirerà dalla tv e poi parla della moglie Sonia

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 8 aprile 2023)è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Felicissima sera – All inclusive, il programma di Pio e Amedeo terminato proprio con l’appuntamento di ieri sera, venerdì 7 aprile 2023. Il conduttore tv si è raccontato apertamente tra una battuta e l’altra. Dalle sue parole però si è capito che tra non molto abbandonerà il piccolo schermo, al contrario di suaBruganelli che si è immersa nel mondotelevisione, non da dietro le quinte, solo da qualche anno. Ma vediamo che cosa ha dettoin merito.fa dellezioni sullaBruganelli Dopo aver commentato una serie di foto mostrate da Pio e Amedeo sul led,si è ...