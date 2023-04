Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli al Gf Vip poi fa un inaspettato annuncio | “Tra due anni…”

(Di sabato 8 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Felicissima sera, lo show condotto da Pio & Amedeo. Ospite d’eccezione:. Lo showman, una delle punte di diamante dei palinsesti Mediaset, è stato letteralmente assalito dalle irriverenti domande dei due comici. Domande a cuisi è sottoposto con la sua consueta ironia. Argomento del “giorno”? Ovviamente sua moglie, reduce dal suo secondo Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Come riportato da Biccy.it, il conduttore si è espresso in merito alla sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini: Cosa penso che adesso lei faccia televisione? Devo dire che sono molto contento, lei è felice, si diverte, le piace. Quindi se è contenta lei, sono contento anche io. Che sta con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Felicissima Sera, Paolo Bonolis annuncia il ritiro? 'Penso che tra due anni smetterò...' - infoitcultura : Paolo Bonolis, a Felicissima Sera la battuta hot: «Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché fac… - IsaeChia : Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli al #GfVip poi fa un inaspettato annuncio: “Tra due anni…” Il presentatore,… - occhio_notizie : Paolo Bonolis fa una dichiarazione da brividi, Sonia Bruganelli e Laura Freddi sarebbero diventate amiche per un mo… - infoitcultura : Paolo Bonolis rivela quando si ritirerà dalla tv e poi parla della moglie Sonia -

è stato uno dei super ospiti dell'ultima puntata di Felicissima Sera - All Inclusive , lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. E a lui, così come a tutti gli altri ospiti della ...è stato ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera , nella puntata del 7 aprile. Il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro ha annunciato che potrebbe presto lasciare la tv. In quel ...A Felicissima Sera l'annuncio arriva così all'improvviso da lasciare Pio e Amedeo basiti.tra non molto tempo chiuderà la sua lunghissima carriera televisiva. È stato lo stesso conduttore ad annunciarlo nel corso dell'ultima puntata dello show di Canale 5. Da tempo...

Paolo Bonolis da Pio e Amedeo. La casa separata dalla famiglia, le origini rumene, l'ex moglie tradita e la ma ilmessaggero.it

Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli al Gf Vip poi fa un inaspettato annuncio: “Tra due anni…” Il presentatore, ospite di Felicissima Sera, non ha perso l’occasione… Leggi ...A Felicissima Sera, durante la lunga intervista, Paolo Bonolis ha parlato del suo futuro lavorativo, svelando: "Tra due anni potrei lasciare" ...