Paola Turci torna con “Fiore di ghiaccio”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – E’ uscito ieri, 7 aprile, “di” (Bambini srl / distribuito da Believe), il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. “di”, prodotto da Diego Calvetti, arriva dopo “Caramella”, brano diretto, innovativo e colorato di ironia che ha presentato unacantautrice attraversata dalla voglia di raccontarsi senza filtri e che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album “Viva da morire”. “di” è intimo, profondo e toccante, un brano in cui emergono con forza e intensità i sentimenti contrastanti, ma allo stesso tempo sinceri e veri che accomunano il rapporto viscerale tra una figlia e la propria madre, in cui le ...