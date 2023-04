Paola Ferrari rivela | “Con Alba Parietti ci scambiavamo gli uomini | io sempre prima Elodie? Per lei farei una pazzia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) “Se io eci siamo contese degli? Uno è stato un passaggio di consegne, io. Era uno molto bello, che si chiamava Alessandro Stepanov. E poi Sandy Marton, con quale sono offesissima“. A dirlo èche, ai microfoni de Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ricorda i tempi che furono e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Come con Sandy Marton, appunto: “Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con, me lo disse lui. Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni”, sottolinea la giornalista sportiva. Immancabile, poi, un ...