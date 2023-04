Palmeri: «L’Inter si attorciglia ancora, ma pesa più il pari del Milan!» (Di sabato 8 aprile 2023) Inter e Milan hanno pareggiato rispettivamente contro Salernitana ed Empoli. Palmeri ritiene più pesante, negativamente, il pari rossonero a San Siro attorciglia ? Secondo Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su Sportitalia.com, il pari del Milan pesa di più rispetto a quello dei cugini: «Pioli ha letteralmente rimesso sul piatto i punti guadagnati con il Napoli. È vero che L’Inter si attorciglia quindi sembra quasi non faccia male, ma è altrettanto vero che pesano di più i 2 punti persi in casa contro l’Empoli senza impegni infrasettimanali, che i 2 persi dai nerazzurri su un campo complicato come Salerno e a soli 3 giorni dallo sfibrante psico-fisicamente Juve-Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Inter e Milan hanno pareggiato rispettivamente contro Salernitana ed Empoli.ritiene piùnte, negativamente, ilrossonero a San Siro? Secondo Tancredi, nel suo editoriale su Sportitalia.com, ildel Milandi più rispetto a quello dei cugini: «Pioli ha letteralmente rimesso sul piatto i punti guadagnati con il Napoli. È vero chesiquindi sembra quasi non faccia male, ma è altrettanto vero cheno di più i 2 punti persi in casa contro l’Empoli senza impegni infrasettimanali, che i 2 persi dai nerazzurri su un campo complicato come Salerno e a soli 3 giorni dallo sfibrante psico-fisicamente Juve-Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

