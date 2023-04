Pallanuoto | Posillipo ko contro la Rari Nantes Savona

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSconfitta per il C.N.che, nella gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, cede in trasferta allaper 11-5. La squadra di Brancaccio paga la seconda parte di gioco , terminata 7-0, per i liguri ed una pessima percentuale in superiorità numerica, 1 su 14 per i rossoverdi. Il C.N.ha dovuto fare a meno di Giuliano Mattiello ed Antonio Picca, entrambi out. La partita ha subito numerosi stop a causa del malfunzionamento delle attrezzature tecniche. Parte bene la formazione rossoverde portandosi sul 2-0 con la doppietta di Stevenson. La reazione ligure è però veemente con il pareggio centrato grazie ai gol di Patchaliev e Bruni. Il finale di primo tempo è però ancora favorevole alche ...