Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | Orizzonte e Trieste vincono ancora e volano in semifinale

(Di sabato 8 aprile 2023) Si completa il quadro delle semifinaliste play-off dellaA1 2022-di: L’Ekipe, dopo aver vinto per 7-17 all’andata, superail Bogliasco, sconfitto 15-8, mentre il Rapallo, già sconfitto all’andata per 10-6, cede anche in casa al, corsaro per 5-8. TABELLINI L’EKIPE-NETAFIM BOGLIASCO 1951 15-8 L’EKIPE: L. Celona, T. Lombardo 1, C. Grasso 1, G. Viacava 4, V. Gant 1, D. Bettini 2, V. Palmieri, S. Moschetti, G. Gagliardi 2, G. Oliva, A. Longo 2, M. Leone 2, G. Condorelli. All.: Miceli. NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 3, G. Cuzzupe’, A. Mauceri, G. Millo, B. Rosta, R. Rogondino 1, M. Paganello 2, A. Perazzoli, M. Carpaneto, D. Spampinato 2, ...