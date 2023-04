PALINSESTI 16-22 APRILE 2023: TORNA L’ISOLA DEI FAMOSI, CHIUDE IL CANTANTE MASCHERATO (Di sabato 8 aprile 2023) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 16 al 22 APRILE 2023. Su Canale 5 parte la nuova edizione de “L’ISOLA dei FAMOSI” con la confermatissima Ilary Blasi, mentre su Rai1 ci salutano le repliche di “Imma Tataranni”, lo show di Francesco Gabbani e “Il CANTANTE MASCHERATO”. Menzione doverosa al ritorno di “The Good Doctor”. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D La Sposa (R)L Il Commissario Montalbano (R)M Imma Tataranni (R) FINEM WonderG Un Passo dal Cielo 7 1°TvV Ci Vuole un Fiore (Gabbani) FINES Il CANTANTE MASCHERATO FINE D Lo Show dei RecordL L’ISOLA dei FAMOSI NEWM Napoli-Milan (Champions League)M Luce dei Tuo Occhi 1°TvG Un Boss in SalottoV Il Patriarca ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 aprile 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 16 al 22. Su Canale 5 parte la nuova edizione de “dei” con la confermatissima Ilary Blasi, mentre su Rai1 ci salutano le repliche di “Imma Tataranni”, lo show di Francesco Gabbani e “Il”. Menzione doverosa al ritorno di “The Good Doctor”. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D La Sposa (R)L Il Commissario Montalbano (R)M Imma Tataranni (R) FINEM WonderG Un Passo dal Cielo 7 1°TvV Ci Vuole un Fiore (Gabbani) FINES IlFINE D Lo Show dei RecordLdeiNEWM Napoli-Milan (Champions League)M Luce dei Tuo Occhi 1°TvG Un Boss in SalottoV Il Patriarca ...

