Palermo | Mattarella visita il Barbera | “Qui conservo tanti ricordi”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) “È un piacere ritornare nello scenario unico del, dove”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, che in giornata hato lo stadio Renzo, che hato anche il museo della società, ha ricevuto dal presidente Dario Mirri la maglia rosanero personalizzata con il numero 1. Soddisfatto il numero 1 del club rosanero: “Ladel Presidente– spiega Mirri – è un evento straordinario che ci riempie di orgoglio per il nostro Paese e per la nostra grande Città. È un grande piacere per noi ospitare il Presidente della Repubblica nella nostra casa, al, per la prima volta in assoluto. La ...