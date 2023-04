Pagelle Milan-Empoli | i voti di Gazzetta | Bennacer anonimo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Pagelle #MilanEmpoli, i voti di @Gazzetta_it: @IsmaelBennacer anonimo - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - diogene69r : RT @milannight: Pagelle Milan Empoli 0-0 - Milannews24_com : Milan Empoli, Tonali il migliore: «Ha polmoni per due» - milannight : Pagelle Milan Empoli 0-0 - milansette : Milan-Empoli, le pagelle: Tonali, 6,5. Origi, 4 -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:- Empoli Ledei protagonisti del match traed Empoli, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Maignan 6; Calabria 6 (dal 62 Florenzi 5,5), ...Termina senza reti la sfida di San Siro. Male Origi e Rebic, schierati titolari da Pioli. Tra gli ospiti brillano Perisan e Luperto. Tutti i voti di- Empoli a cura di Federico ...Tabellino edi- Empoli(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Calabria (62 , Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer (62 , Diaz), Tonali; Saelemaekers (84 , De Ketelaere), Pobega, Rebi (...

Milan-Empoli, le pagelle: Tonali, polmoni da 6,5. Origi, che flop (4) La Gazzetta dello Sport

Milan-Empoli 0-0, le pagelle: Origi, altro flop. Perisan non fa rimpiangere Vicario MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Maignan 6 - Poco impegnato. Calabria 6 - Accompagna la manovra offensiva… ...Samuele Perisan è stato l’assoluto protagonista dello 0-0 fra Milan e Empoli. Tanta panchina e gavetta per chi è diventato portiere quasi per caso ...