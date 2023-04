Pagelle Atalanta-Bologna | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di sabato 8 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Musso: Ferguson: al termine del primo tempo: Hojlund: BarrowRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideBianchi91 : Ecco le mie pagelle di #cremonese #atalanta 1-3 ?? #aiwu disastro.. #ciofani anima ?? - Fantacalciok : Pagelle Cremonese – Atalanta 1-3: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Cremonese – Atalanta 1-3: highlights e voti fantacalcio - Atalantinicom : #Atalanta - Le pagelle di Lookman: chiude i conti allo 'Zini' e rompe un digiuno che durava da sette gar... - tuttoatalanta : Cremonese-Atalanta 1-3, le pagelle: la Dea la decide dalla panchina, disastro Aiwu -

... Inzaghi: "Non ammazziano le partite, ma in Champions ci andremo" Ledi Salernitana - Inter:...45 Inter 6 Fine 1 Bologna Domenica 13 Novembre 2022 - 12:302 Fine 3 Inter Mercoledì 4 ...Ledei rossoneri: Tonali super, uomo ovunque; Origi disastroso, non è da Milan. Gol ...la corsa dei rossoneri verso un piazzamento in Champions ( Milan terzo a quota 52 ma Roma ehanno,......00 Panathinaikos - Berlin 84 - 88 19:30 Milano - Barcelona 84 - 76 20:00 Monaco - Partizan 76 - 75 CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Monza 14:30 Fiorentina - Spezia 16:30- Bologna 16:30 ...

Primavera 1, Atalanta-Napoli: le pagelle dei campani Mondoprimavera

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Atalanta-Bologna Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Bologna, valido per la 29ª ...Il Napoli resiste agli assalti finali dell'Atalanta e porta a casa il pareggio. 16.26 - FINISCE QUI! 16.21 - Concessi 5' di recupero. 90' – Scontro testa contro ...