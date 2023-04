(Di sabato 8 aprile 2023) Il calciomercato estivo potrebbe vedere un grande colpo per ilMadrid di Carlo Ancelotti: il piano di Perez lascia tutti a bocca asciutta Mancano ancora diverse settimane e i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lella_50 : RT @michelecarugi: Furfanti d'Italia. Perdonate tutte le trasgressioni fiscali di 22 anni, incluse quelle ripetute dopo avere concordato.… - niegotiziana : RT @michelecarugi: Furfanti d'Italia. Perdonate tutte le trasgressioni fiscali di 22 anni, incluse quelle ripetute dopo avere concordato.… - michelecarugi : Furfanti d'Italia. Perdonate tutte le trasgressioni fiscali di 22 anni, incluse quelle ripetute dopo avere concord… - artvhazza : @pitchbazil quindi iniziano a mettere via i soldi praticamente subito, e poi basta questa è l’unica vacanza che ser… - salernonotizie : Forza Italia Salerno. Vicinanza al sindaco Carmine Pagano per l’atto violento subito -

... Carmela Zuottolo, esprime solidarietà "agli amici sindaci Paola Lanzara e Carmine. Sotto ... La Prefettura attiviun tavolo specifico sull'argomento. Due bombe in meno di 24 ore ad ...Lo Stato intervengaa difesa delle istituzioni. Ventiquattro ore dopo i fatti accaduti al sindaco Carmine, ci ritroviamo davanti ad un altro episodio analogo che angoscia non poco il ...La solidarietà al Sindaco Numerosi i messaggi di solidarietà al primo cittadino a partire dal vicesindaco Roberto Fabbricatore : 'L'atto intimidatoriodalla famigliaed in particolare ...

Pagano subito la clausola, sgambetto Real - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Stampa “Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ed alla sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara per i gravi atti intimidatori subiti nelle ultime ore. Sono certo ...Apprensione a Roccapiemonte dove nella notte - come riporta salernotoday.it - è esplosa una bomba carta davanti al portone dell’abitazione del sindaco ...