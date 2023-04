Otto navi da guerra e 42 caccia | così provano l' accerchiamento totale

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 aprile 2023) L'esercito cinese ha lanciato esercitazioni intorno a Taiwan come reazione per l'incontro tra lo speaker dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, e la presidente dell'isola, Tsai-Ing Wen.dae 42 aerei sono stati rilevati vicino a Taiwan, Gli aerei includevanoa reazione Chengdu J-10, Shenyang J-11 e Shenyang J-16, ha detto. "Questo è un serio avvertimento contro la collusione e la provocazione tra le forze separatiste dell'"indipendenza di Taiwan" e le forze esterne", si legge in una dichiarazione dell'Esercito popolare di liberazione (Epl). Le esercitazioni "Joint Sword" sono "un'azione necessaria per difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". L'esercito taiwanese ha affermato che i sistemi di difesa antimissile sono stati attivati e pattuglie aeree e marittime ...