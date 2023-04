Otto italiani su 10 in ansia per Berlusconi: gli “sciacalli” di sinistra isolati e sommersi di critiche (Di sabato 8 aprile 2023) È un abbraccio senza precedenti quello che i social stanno tributando in queste ore a Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. L’86,11% degli utenti esprime vicinanza, sostegno e solidarietà al leader di Forza Italia. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, realizzata in esclusiva per Adnkronos attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana. L’analisi semantica rende l’idea della vicinanza degli italiani a Berlusconi, le parole e le combinazioni di parole più utilizzate sono “auguri”, “pronta guarigione”, “amici alleati”, “caro presidente”, “fiducia”, “in bocca al lupo”. Lo straordinario affetto nei confronti di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) È un abbraccio senza precedenti quello che i social stanno tributando in queste ore a Silvio, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. L’86,11% degli utenti esprime vicinanza, sostegno e solidarietà al leader di Forza Italia. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, realizzata in esclusiva per Adnkronos attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata interamente con algoritmo a base semantica italiana. L’analisi semantica rende l’idea della vicinanza degli, le parole e le combinazioni di parole più utilizzate sono “auguri”, “pronta guarigione”, “amici alleati”, “caro presidente”, “fiducia”, “in bocca al lupo”. Lo straordinario affetto nei confronti di ...

