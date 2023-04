Osimhen vuole giocare, ma il Napoli pensa a scongiurare complicazioni (Di sabato 8 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . Luciano Spalletti, nonostante la gara poco brillante, è tornato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . Luciano Spalletti, nonostante la gara poco brillante, è tornato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #DeLaurentiis: '#Osimhen out 2 settimane. Milan? Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa. Immaginate s… - CapuozzoMarco : @realvarriale @sscnapoli Certo che se ci vuole Osimhen per vincere brillantemente contro il Lecce.. - infoitsport : Luciano Spalletti dopo Lecce-Napoli: 'Simeone da valutare, Osimhen vuole giocare col Milan in Champions League' - softJumped : @jo19N26 Proprio in ste 2 partite ci serve come il pane, la gente può sottolineare tutti i limiti che vuole ma cons… - LuigiLiccardo6 : RT @Spazio_Napoli: Giuntoli: “Osimhen sta meglio, vuole giocare sempre” -