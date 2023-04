Osimhen | «Spalletti è un genio Se riuscissimo ad applicare il 99% delle sue istruzioni | distruggeremo qualsiasi squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 aprile 2023) L’attaccante del Napoli, Victorha rilasciato una lunga intervista a FranceFootball in cui ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera di calciatore partendo dalla Coppa del Mondo U17 del 2015. Per lui non è stato facile abbandonare la sua famiglia e i luoghi in cui è nato e cresciuto, ma lo ha fatto per inseguire il suo sogno «Sono ”dipendente” dal mio quartiere o diciamo che lo ero. Tutti quelli che sono cresciuti lì lo sono, lo sono stati. Avremmo voluto non andarcene mai. Quindi, la prima volta che mi sono mosso, per andare a fare un provino, è stato molto, molto difficile. Lo ricordo perfettamente. Ho svegliato mio padre alle 4 del mattino e gli ho detto che stavo partendo, che dovevo farlo. La mia famiglia mi ha sostenuto, mi ha detto di correre. Stavo lasciando Lagos per la prima volta»racconta poi dell’esperienza ...