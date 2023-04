Osimhen racconta dell’infortunio | «Non volevo operarmi ma non avevo scelta Ora non ho paura»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 aprile 2023) Nella lunghissima intervista rilasciata a France Football, l’attaccante del Napoli Victor, ha parlato anche del suo infortunio dopo lo scontro con Skriniar nella gara con l’Inter del novembre 2021 «Il club ha gestito tutto in maniera perfetta. Onestamente, quando Skriniar mi ha colpito, è come se avessi ricevuto un colpo secco alla testa. Dieci minuti dopo mi sono alzato, mi hanno controllato per poi portarmi subito in ospedale. Il chirurgo rimase sorpreso, mi disse: “Come fai a stare in piedi?”. La prima cosa che dissi ai medici fu: “Di cosa si tratta? C’è qualcosa di serio? Quando giocherò di nuovo?”. Penso che in quel momento mi presero davvero per pazzo» Hai avuto? «No. Ma quando mi hanno spiegato che doveero distrutto moralmente. Dissi al dottore che non, ...