Osimhen | Napoli mi ha cambiato la vita La città mi ha reso quello che sono

(Di sabato 8 aprile 2023)ai microfoni di France Football: "Non potrei essere più felice di quanto lo sia oggi qui" Victor, attaccante delha parlato ai microfoni della rivista francese France Football. Queste le parole di: "hala mia. Non avevo mai visto una cosa così. Tutta lavive per la squadra: quandoarrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse vero, mi hanno risposto che non avevo visto ancora niente. I tifosi allo stadioincredibili e ci aiutano. Qualcuno non credeva in me quandoarrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto,è il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - mimmostar11 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Osimhen : ' #Napoli mi ha cambiato la vita. #Spalletti un genio' ???Le parole del nigeriano #News #LBDV #LeBombeDi… - Silvano14133192 : RT @AntoParrinello: A Napoli proroga plus di altri 6 mesi per il caso Osimhen! ?????? Mi viene da ridere. A Torino,invece, tutto in una notte??… -

Sotto la guida di Spalletti,ha segnato 43 gol in 61 partite diventando un perno nell'attacco del. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti NEL 2022/23 I capocannonieri nei top campionati ...Il prestigioso quotidiano francese cita infatti come nome per l'attacco Victor. Il nigeriano del, ai box per infortunio in questo momento e con la speranza di rientrare per la ...Victor, attaccante del, si è raccontato in una lunga intervista a France Football Victor, attaccante del, si è raccontato in una lunga intervista a France Football. Le sue ...

Osimhen a France Football: "Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto! Spalletti è un genio" Tutto Napoli

Ecco, Osimhen. La sua assenza si sente eccome e non solo per il ... di solito lanciati verso l’esterno, quando il Napoli ha difficoltà a uscire dal basso per l’aggressività avversaria. Il Lecce ha ...Napoli, 8 apr. – (Adnkronos) – “Napoli ha cambiato la mia vita. Non avevo mai visto una cosa così. Tutta la città vive per la squadra: quando sono arrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse ve ...