Osimhen | “Napoli ha cambiato la mia vita | è il mio posto”

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “hala mia. Non avevo mai visto una cosa così. Tutta la città vive per la squadra: quando sono arrivato ho chiesto a Mertens e Koulibaly se fosse vero, mi hanno rische non avevo visto ancora niente. I tifosi non mi preoccupano mai, anche quando mi fermano per strada. Vogliono solo darti affetto. Allo stadio sono incredibili e ci aiutano”. Così l’attaccante delVictorin un’intervista a ‘France Football’. “Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. Per esplodere avevo bisogno delgiusto,è il mio”, aggiunge il 24enne nigeriano. “Con Spalletti non ho scelta. Faccio gol, ma sono anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - CalcioNews24 : In casa #Napoli c'è l'allarme #Simeone - tuttonapoli : Napoli subito in campo, il report da Castel Volturno: le ultime su Osimhen e Simeone -

... per i più coraggiosi, quelli che avevano scommesso sue compagni mesi fa, si tratta di un gran colpo. A inizio campionato infatti lo scudetto alera offerto a 16, quarta forza dietro ...... a 2,50) e sul turno esatto in cui anche la matematica sancirà la vittoria die compagni: ... Più difficile che ilriesca a festeggiare già alla 31esima giornata, il 23 aprile, giorno ...Così l'attaccante delVictorin un'intervista a 'France Football'. 'Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. ...

Osimhen a France Football: "Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto! Spalletti è un genio" Tutto Napoli

Il profilo Twitter del Napoli ha pubblicato un fotomontaggio riguardante Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, aggiungendo una frase di esortazione: "Dovunque vorremo andare, andremo!". Dovunque ...Il Napoli passa a Lecce ma non offre segnali incoraggianti, i padroni di casa invece non raccolgono quanto meritato, di seguito l'Editoriale. Il Napoli passa a Lecce ma non offre segnali incoraggianti ...