Osimhen | ' Napoli ha cambiato la mia vita | è il mio posto'

Sotto la guida di Spalletti, ha segnato 43 gol in 61 partite diventando un perno nell'attacco del Napoli. Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen in un'intervista a 'France Football'. "Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale." Victor Osimhen, attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni della rivista francese France Football.

Osimhen a France Football: "Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto! Spalletti è un genio" Tutto Napoli

Ore decisive le prossime 48 in casa Napoli in vista del recupero di un attaccante tra Simeone ed Osimhen. Le sensazioni positive arrivano maggiormente dal nigeriano, a riposo per la trasferta di Lecce. Non parla di mercato, ma di Napoli sì: «Ha cambiato la mia vita. Non avevo mai visto una realtà così. Tutta la città vive per la squadra: quando sono arrivato»