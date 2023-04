Osimhen: “Napoli è il mio posto, ha cambiato la mia vita” (Di sabato 8 aprile 2023) L’attaccante Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di France Footbll della città di Napoli, ma anche del club azzurro. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 aprile 2023) L’attaccante Victorha parlato ai microfoni di France Footbll della città di, ma anche del club azzurro. L’attaccante delVictorha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - Spazio_Napoli : #Osimhen da pelle d'oca su #Napoli e tifosi ?? - cn1926it : #Osimhen: “Per esplodere avevo bisogno di #Napoli, è il mio posto. #Spalletti? È un genio…” -