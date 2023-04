Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Osimhen, messaggio al mercato: 'Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto, non potrei essere più felice': Il ce… - cmdotcom : #Osimhen, messaggio al mercato: '#Napoli mi ha cambiato la vita, è il mio posto, non potrei essere più felice.… - infoitsport : Osimhen, messaggio ai compagni di squadra dopo vittoria col Lecce - infoitsport : IL MESSAGGIO - LecceNapoli, l'infortunato Osimhen dà la carica: 'Buona fortuna, ragazzi!' - infoitsport : Osimhen, messaggio ai compagni di squadra prima di Lecce -

Simpatico siparietto social tra Mario Balotelli e Victor. SuperMario riceve ildi un tifoso, che su Instagram gli scrive: "Ti vorrei vedere al Napoli" con tanto di cuoricino e cuore azzurro. Balotelli coglie l'occasione al volo e gira la ...Suil tecnico dice: "Domani non ci sarà, per l'andata col Milan dal punto di vista della ... Napoli, Spalletti manda unai tifosi. Dopo aver dato il via libera a Raspadori ( "Non gli ...Spalletti su Raspadori: "Opzione a tutti gli effetti per sostituire. Abbiamo fatto un ... Il punto di incontro di cui parlava è unda lanciare a tutte le componenti De Laurentiis ha ...

Osimhen, messaggio al mercato: 'Napoli mi ha cambiato la vita, è il ... Calciomercato.com

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, sta facendo di tutto per recuperare dall'infortunio subito con la nazionale della Nigeria ed esserci mercoledì per la sfida di Champions League contro il Mil ...Con questo breve messaggio Victor Osimhen, da Napoli, festeggia la vittoria della squadra sul campo del Lecce, facendo i complimenti ai compagni ...