Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Osimhen si confessa '#Napoli mi ha cambiato la vita. E su #Spalletti...' #SerieA #CorrieredelloSport - NapoliAddict : Osimhen confessa: 'Napoli mi ha cambiato la vita. E su Spalletti...' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corr… - sportli26181512 : #Osimhen confessa: '#Napoli mi ha cambiato la vita. E su Spalletti...': L'attaccante azzurro ha parlato ai microfon… -

Ora è infortunato, ma senza dubbio Victorè uno dei grandi portagonisti di questa Serie A e del Napoli che si avvicina sempre di più allo scudetto ( leggi QUI quando il Napoli puù vincere lo scudetto ). 25 gol in 29 partite per l'...o dalla data di nascita di big dello spettacolo o della politica. Ultimamente ha elencato ... Ero uno scugnizzo dei vicoli di Napoli -- la passione per la matematica l'ho sempre avuta. ...Il bomber del Napoli si: 'Il sogno sta diventando realtà, ecco il nostro segreto''Napoli è una città diversa che ti ... nonché del capocannoniere della Serie A Victor. Victor- ...

Osimhen confessa: "Napoli mi ha cambiato la vita. E su Spalletti..." Corriere dello Sport

Una pedina che milita nel Milan di Stefano Pioli sarebbe potuta approdare al Napoli grazie a Luciano Spalletti: arriva la conferma ufficiale ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ricorda le grandi sfide tra il suo Milan e il Napoli di Maradona, svelando un retroscena proprio sul Pibe de Oro ...