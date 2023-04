(Di sabato 8 aprile 2023) Victorha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex tecnico Gennaroe sul suo allenatore attuale, Luciano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Osimhen: 'A #Gattuso devo molto, ma con #Spalletti sono cresciuto di più' - DAZN_IT : Osimhen dichiara amore a Napoli ?? 'Devo molto a Gattuso e Spalletti' ?? #DAZN - sportli26181512 : Napoli, Osimhen: 'Devo molto a Gattuso. Festa scudetto? Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i napoletani':… - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ??????????????: '???????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????????' ?? In un’intervista l’attaccante nigeriano ha parlato della sua crescita al Napo… - tvdellosport : ??????????????: '???????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????????' ?? In un’intervista l’attaccante nigeriano ha parlato della sua crescita a… -

Stavo lasciando Lagos per la prima volta"racconta poi dell'esperienza al Wolfsburg che è ... Gennaro(il suo allenatore nella sua prima stagione), anche. Mi ripetevano tutti che ......molto a Gennaroperché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi". Victorsi ......perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi' . Con queste parole Victor...

Napoli, Osimhen: "Devo molto a Gattuso. Festa scudetto Sono curioso di scoprire cosa organizzeranno i... Milan News

Osimhen a cuore aperto: il calciatore del Napoli si racconta a 360 gradi in un'intervista a L'Equipe. Dalla malaria ai sogni ...L'attaccante si è raccontato a France Football. Il Psg sul talentino inglese. La squadra inglese festeggia il ritorno in Premier. La rivelazione dell'attaccante polacco nel documentario che ripercorre ...