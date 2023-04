Osho: non sventolo bandiere rosse, ma odio le etichette. Giorgia? Ha un’ironia simile alla mia (Di sabato 8 aprile 2023) Né aedo satirico né ideologo del centrodestra. «Faccio satira e non mi piacciono le etichette, anche se certo è risaputo che non vado in giro sventolando bandiere rosse»: Osho, al secolo Federico Palmaroli, replica dalle colonne del Corriere della sera a chi, vedendolo agli Stati generali della cultura di destra, l’ha prontamente inserito nella lista degli artisti di… Nello specifico, Fratelli d’Italia per l’occasione. Così come accaduto per Pino Insegno, bollato come un fedelissimo andato a battere cassa dopo la vittoria elettorale di settembre, e sul quale lo stesso Osho commenta ironico come da par suo: «Dicono che l’anno prossimo condurrà Sanremo, vi è chiaro che è una fregnaccia, sì?»… Osho e le etichette, la replica in un’intervista al “Corriere” Un passaggio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Né aedo satirico né ideologo del centrodestra. «Faccio satira e non mi piacciono le, anche se certo è risaputo che non vado in giro sventolando»:, al secolo Federico Palmaroli, replica dalle colonne del Corriere della sera a chi, vedendolo agli Stati generali della cultura di destra, l’ha prontamente inserito nella lista degli artisti di… Nello specifico, Fratelli d’Italia per l’occasione. Così come accaduto per Pino Insegno, bollato come un fedelissimo andato a battere cassa dopo la vittoria elettorale di settembre, e sul quale lo stessocommenta ironico come da par suo: «Dicono che l’anno prossimo condurrà Sanremo, vi è chiaro che è una fregnaccia, sì?»…e le, la replica in un’intervista al “Corriere” Un passaggio ...

