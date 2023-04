Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 8 e 9 aprile 2023 | tutti i segni e le previsioni

(Di sabato 8 aprile 2023) Ariete Le feste vi consentono di rilassarvi e di evitare il lavoro, dunque, questo fine settimana siete nel vostro habitat ideale. Toro Cercate di non strafare troppo con il cibo e l’ingordigia, al contrario, approfittate del tempo libero per prendervi cura del vostro benessere. Gemelli Sarete incerti sul da farsi, preferite passare una Pasqua in coppia o con gli amici? Affilate l’astuzia e cercate di fare entrambe le cose. Cancro La Luna nel vostro segno vi consentirà di godere del meritato riposo che non può che ripristinare la vostra sanità mentale. Il periodo sarà ancora particolarmente stressante. Leone Un futuro incerto vi spinge a cercare tranquillità in questi giorni di festa. Approfittate del rientro a casa per passare più tempo con la famiglia. Vergine Non lasciatevi schiacciare dalle preoccupazioni, per tutto c’è una soluzione. Chissà che un ...

Leone Oggi dovrai stare attento nel tuo lavoro, perché qualcuno potrebbe approfittare di un tuo errore a proprio vantaggio. Riceverai grandi notizie ...Ariete La tua sincronizzazione sul lavoro sarà perfetta e sarai in una posizione imbattibile per affrontare questioni importanti. Vita emotiva con alti ...Sagittario Per quanto riguarda il lavoro, dà l'impressione che non sarà alla lunghezza d'onda precisa. La distribuzione del tuo tempo non sarà ...

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 aprile 2023: tutti i segni Corriere della Sera

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 8 aprile 2023. ARIETE – In amore vi aspettano incontri interessanti oggi. Oroscopo Paolo Fox: le previsioni degli altri segni. BILANCIA –… Leggi ...