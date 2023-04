Oristano, la maestra sospesa per aver fatto recitare le preghiere in classe: "Mi sento messa in croce" (Di sabato 8 aprile 2023) Leggi Anche Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio Francescangeli, che nella scuola primaria di San Vero Milis insegna storia, geografia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 aprile 2023) Leggi Anche, fal'Ave Maria a scuola:20 giorni con riduzione dello stipendio Francescangeli, che nella scuola primaria di San Vero Milis insegna storia, geografia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - FratellidItalia : ?? A Oristano, una maestra è stata sospesa dall'insegnamento per aver fatto recitare ai bambini una preghiera. Un… - ladyonorato : La maestra di #Oristano sospesa per aver pregato coi bambini in classe è un aberrante attacco alla libertà religios… - anno_domini2000 : @volapuma2 @FratellidItalia Ma falso cosa? Falso cosa. Falsi sono i neuroni che abitano certi cervelli. Non funzion… - oo69962682 : RT @Fratzen13: Gentile Ministro, quello che è successo a Oristano non può passare inosservato. Si è permesso che si possano portare le dr… -