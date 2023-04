Oristanio e Stankovic, nulla da fare: Volendam KO con un ex Bologna (Di sabato 8 aprile 2023) Oristanio e Stankovic, prestiti Inter al Volendam, escono sconfitti nel match di stasera in Eredivisie. L’Heerenveen si impone 2-1 con doppietta di un ex Bologna. LA SCONFITTA – Il Volendam resta ancora fuori dalla zona retrocessione in Eredivisie, ma torna a perdere dopo quattro punti nelle ultime due giornate. Vince 2-1 l’Heerenveen, con i gol al 6’ e al 33’ di Sydney van Hooijdonk, nella passata stagione al Bologna. In mezzo il pareggio di Henk Veerman al 18’. Per quanto riguarda i due prestiti Inter nel Volendam, guidato da Wim Jonk, sono partiti titolari sia Filip Stankovic sia Gaetano Oristanio. Il secondo è uscito al 67’, sostituito da Walid Ould Chikh. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023), prestiti Inter al, escono sconfitti nel match di stasera in Eredivisie. L’Heerenveen si impone 2-1 con doppietta di un ex. LA SCONFITTA – Ilresta ancora fuori dalla zona retrocessione in Eredivisie, ma torna a perdere dopo quattro punti nelle ultime due giornate. Vince 2-1 l’Heerenveen, con i gol al 6’ e al 33’ di Sydney van Hooijdonk, nella passata stagione al. In mezzo il pareggio di Henk Veerman al 18’. Per quanto riguarda i due prestiti Inter nel, guidato da Wim Jonk, sono partiti titolari sia Filipsia Gaetano. Il secondo è uscito al 67’, sostituito da Walid Ould Chikh. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

