Origi voto 4 – Fischi e orrori

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli, Origi non ha convinto tra errori e i Fischi di San Siro si prende anche un bel 4 in pagella. Le motivazioni de La Gazzetta dello Sport: «Partiamo dai titoli di coda: quando Pioli lo richiama in panchina, San Siro Fischia. Prima dell'epilogo, il solito nulla: quel tacco a rallentatore a due passi dalla linea di porta grida vendetta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan - Empoli 0 - 0 pagelle: un disastro le seconde linee rossonere - Top News
Sbagliate le scelte di formazione di Pioli, pessima la prova dei rincalzi, Rebic e Origi su tutti. Queste le pagelle della redazione di Sportevai: Maignan 6 Ma forse meriterebbe un bel senza voto: ...

Napoli - Milan, Diaz - Leao marziani. Tonali dominatore. E Kvaratskhelia.. PAGELLE
Gli manca un po' di fortuna a inizio secondo tempo quando il diagonale del possibile 3 - 0 finisce fuori di un nulla (dal 74' Origi SV ) Leao voto 9 Tocco morbido sul primo gol, driblling a palla all'...

Voti fantacalcio: Giroud e Leao più di Origi e Rebic! Muro Luperto, promosso Tomori
Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l'ultima partita, questi sono i voti ...