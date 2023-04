Oriana Marzoli cambia look dopo il Grande Fratello Vip e fa impazzire i fan con la nuova acconciatura – VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) Oriana Marzoli cambia look dopo il Grande Fratello Vip. Via le extension e la coda per dare spazio al caschetto che le hanno consigliato i fan, più di una volta, uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Oriana Marzoli cambia look dopo il Grande Fratello Vip Oriana ha pubblicato un VIDEO (che trovate in apertura e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 aprile 2023)ilVip. Via le extension e la coda per dare spazio al caschetto che le hanno consigliato i fan, più di una volta, uscita dalla Casa più spiata d’Italia.ilVipha pubblicato un(che trovate in apertura e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - TERESA38028021 : RT @antonellaD_E: E pensare che sono stata fino alle 7:00a.m. dietro a sti 2'IMBECILLI' che discutevano sul darsi la 'BUONANOTTE',lui non s… - SarahDL19 : RT @antonellaD_E: E pensare che sono stata fino alle 7:00a.m. dietro a sti 2'IMBECILLI' che discutevano sul darsi la 'BUONANOTTE',lui non s… -