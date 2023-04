Ordini medici, 'basta aggressioni, c'è forte disagio che porta a fuga dei colleghi' (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - L'ultimo caso è quello di un dottoressa della provincia di Vicenza che ha ricevuto un proiettile nella posta. "Siamo profondamente amareggiati dalle minacce pesanti e reiterate ricevute dalla collega, che... Leggi su europa.today (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - L'ultimo caso è quello di un dottoressa della provincia di Vicenza che ha ricevuto un proiettile nella posta. "Siamo profondamente amareggiati dalle minacce pesanti e reiterate ricevute dalla collega, che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... info_longo : Gli ordini professionali,partendo dall'ordine dei medici, vanno aboliti per legge...sono una inutile congrega che t… - EnEmme59 : @szumskiriccardo Una vergogna assoluta. Ordini dei medici da riformare... Solidarietà totale - SoqquadroM : RT @LykanLA: Al 18.04. L'assemblea potrebbe essere estremamente interessante. L'Ordine dei medici di Trento è stato messo in mora da un nu… - MZorzy : RT @LykanLA: Al 18.04. L'assemblea potrebbe essere estremamente interessante. L'Ordine dei medici di Trento è stato messo in mora da un nu… - ElisaconlaL : RT @LykanLA: Al 18.04. L'assemblea potrebbe essere estremamente interessante. L'Ordine dei medici di Trento è stato messo in mora da un nu… -